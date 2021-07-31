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Україна

Нові тарифи на газ з 1 серпня: скільки платитимуть українці

12:02 31 липня 2021
Тарифи на газ

Не зважаючи на те, що переважна більшість українців автоматично була переведена на річний газовий тариф, що діє до 1 травня 2022 року, блакитне паливо подорожчає з 1 серпня. Газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр, пише Главком.

Так, найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр), «Евода Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за кубометр), а також ГК «Нафтогаз України» (7,96 грн за кубометр).

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Що стосується тарифів «Нафтогазу», то компанія пропонує річний тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу. Серпневий тариф компанія ще не оприлюднила.

Як писали «ФАКТИ», ціни на газ залежать від регіону, в якому працює компанія, і в різних областях можуть відрізнятися в два рази і більше.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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