У Києві велосипеди прирівняють до мотоциклів

У Києві влітку 2021 року на деяких вулицях у центрі міста з'явилися велоавтомобільні смуги. Вони передбачають спільний рух велосипедистів, мото- і автотранспорту. З 1 серпня відповідну дорожню розмітку буде узаконено — набуде чинності стандарт 2587:2021 «Безпека дорожнього руху». Таким чином, на даних ділянках дороги велосипедисти будуть урівняні в правах з мотоциклістами і водіями авто.

Велоавтомобільними смугами дозволяється рух зі швидкістю не більше 20 км/год, про що попереджає дорожня розмітка.

Розмітка вже з'явилася на дорозі між вулицями Івана Франка та Леонтовича, на вулиці Паторжинського між Рейтарською та Прорізною. Таку ж велоавтомобільну смугу позначать на вулиці Німанській в Печерському районі біля бульвару Дружби народів.

Нагадаємо, в Києві після відмови від річного швидкісного режиму було оголошено про введення в місті програми по зниженню швидкості руху транспорту в житлових зонах. Парадоксально, але замість зниження нормативну швидкість було підвищено.

Фото kyivcity.gov.ua

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