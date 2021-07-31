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Україна

Вже у вересні: тарифи «на світло» істотно виростуть для українців

9:49 31 липня 2021
Тарифи «на світло»

Після продовження нинішніх тарифів на електроенергію до 31 серпня в Україні можуть запровадити нову систему тарифікації споживання електричної енергії населенням. Це призведе до збільшення тарифів для деяких категорій споживачів, каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, повідомляє 24 канал.

Так, найімовірніше з 1 вересня тариф поділять на 3 або 4 тарифи в залежності від обсягів споживання:

до 100 кіловат-годин — 1 — 1,20 гривні;
100 — 300 кіловат-годин — 1,68 гривні;
300 — 500 кіловат-годин — 2,40 гривні;
від 500 кіловат-годин — 3,50 гривні.

За іншим сценарієм тариф 2,40 гривні за кіловат-годину застосовуватиметься до обсягів споживання 100 — 500 кіловат-годин.

Таким чином, з одного боку тарифи суттєво подорожчають для деяких українських сімей, а з іншого — 40% населення споживає менш як 100 кіловат-годин. Для них тариф може зменшитися. І в їхніх же інтересах, щоб уряд якомога швидше перейшов на оновлену модель тарифікації.

У травні заступник міністра енергетики України Юрій Бойко заявив, що справжні тарифи мали б бути на рівні 2,60 — 4 гривні в залежності від області.

Як писали «ФАКТИ», енергопостачальні компанії пропонують, крім установки «розумних лічильників», переходити на електроприлади з низьким споживанням електроенергії (клас «А»), а також використовувати для освітлення ощадливі LED-лампи.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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