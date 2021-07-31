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Екс-секретар РНБО Данилюк побився з радником голови ОПУ Милованова

8:55 31 липня 2021
Милованов і Данилюк

День народження колишнього міністра фінансів і екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка не обійшовся без скандалу. Іменинник вдарив одного з гостей — колишнього міністра економіки, а зараз радника глави Офісу президента Тимофія Милованова. Інші присутні вивели Милованова зі свята. Про це повідомила Українська правда.

Пізніше Милованов пояснив, що на день народження прийшов у відповідь на особисте запрошення Данилюка. На певній стадії святкування дебати стали жаркими. «Дивна історія. Данилюк дебатує в стилі 90-х… Якщо серйозно, Данилюк неадекватний. Таких не можна допускати до державної служби», — дійшов висновку Милованов.

Приводом для конфлікту міг стати скандал з непризначенням Данилюка в Бюро економічної безпеки. Конкурсна комісія на чолі з Миловановим відсторонила Данилюка від конкурсу. «Відсторонили мене від конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, яке я придумав, запропонував і системно намагався запустити», — обурювався Данилюк.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України, яке хотів очолити Данилюк, було офіційно створено в березні 2021 року. До бюро повинні перейти повноваження податкової міліції та СБУ у сфері боротьби з економічними злочинами.

Фото Тимофій Милованов / Facebook, Віктор Чумак / Facebook

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