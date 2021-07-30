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Україна

Остаточне рішення: в Уряді назвали тарифи «на світло» для населення з 1 серпня

22:17 30 липня 2021
світло

Кабінет міністрів оприлюднив документ про тарифи на електроенергію з 1 серпня 2021 року. Постанову було прийнято 28 липня, і вона зафіксувала нинішній тариф — 1,68 грн за 1 кВт-год — ще на місяць, до 31 серпня.

Наступного разу до питання про тарифи в Кабміні повернуться ближче до осені. Робота над новою моделлю плати за електроенергію не скасовувалася. Експерти ринку говорили, що обговорюються кілька варіантів підвищення тарифів: або з поділом споживачів на категорії в залежності від споживання електроенергії, або встановлення ставок з прив'язкою до регіону, або поступове підвищення плати для всіх.

Поки ж у діючій моделі тарифів заощадити є можливість у тих, хто поставив двозонний або трьохзонний лічильник і перевів основні енергоспоживаючі пристрої (бойлери, пральні машини, системи кондиціонування, хлібопічки і мультиварки) на роботу в нічний час.

У двозонному тарифі діє половинний тариф (0,84 грн за 1 кВт-год) в нічний час з 23.00 до 7.00. У трьохзонному тарифі вночі з 23.00 до 7.00 діє 60%-на знижка. Спожита електроенергія оплачується по 0,672 грн за 1 кВт-год. При цьому існують пікові години (8.00−11.00 і 20.00−22.00), коли електроенергія в півтора рази дорожче (2,52 грн за кВт-годину) базового тарифу.

Нагадаємо, енергопостачальні компанії пропонують крім установки «розумних лічильників» переходити на електроприлади з низьким споживанням електроенергії (клас «А»), а також використовувати для освітлення економні LED-лампи.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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