Не пенсіонери: хто з українців ризикує опинитися за межею бідності

В Україні в суспільній свідомості закріпилася думка, що опинитися за межею бідності найбільше ризикують пенсіонери. Насправді, як і попереджала Україну ООН, найбільш вразливою категорією є багатодітні сім'ї. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова.

«Ризик бідності серед пенсіонерів не найвищий … А сім'я з трьома дітьми з високою ймовірністю буде бідувати. Наявність другої дитини — дуже серйозний ризик бідності, але все ж не катастрофа», — пояснила Лібанова.

За підрахунками Інституту демографії, межа бідності в Україні — це приблизно 4 тисячі гривень на людину в місяць. Згідно з цими критеріями, до бідних відноситься кожен третій. «У нас третина бідного населення», — зазначає експерт.

За словами Лібанової, до 2020 року бідність в Україні зменшувалася, потім хороша тенденція перервалася, бідних стало більше. «Після першого карантину найбільше зросла бідність у великих містах. Вона була нижче, ніж в селах, але зростання було найбільшим», — розповіла директор Інституту демографії. Такі перекоси просто пояснюються, якщо згадати, як контролювалося дотримання карантину в міській та сільській місцевості.

«Карантинних вимог серйозніше дотримувалися у великих містах. Якщо в місті магазин закривався, то він дійсно не працював… Аналогічна ситуація з ресторанами, готелями… У маленьких містах і селах — карантинні вимоги не завжди дотримувалися», — пояснила Лібанова.

Як змінювався рівень бідності в 2020 році і хто постраждав найбільше, читайте в інтерв'ю Елли Лібанової «ФАКТАМ» «Ризик бідності серед пенсіонерів не найвищий».

фото https://ua.depositphotos.com/

356

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter