«Всіх з'їли?»: туристи розповіли про ситуацію з медузами на Федотовій косі

Медузи, що довго заважали туристам у Кирилівці і на Федотовій косі в цілому, після шторму зникли. Відпочивальники визнають, що коренероти часом зустрічаються, але це одиничні екземпляри. Від «киселю у воді» не залишилося і сліду. Відеопідтвердження було опубліковано в групі «Улюблена Кирилівка» в Facebook.

На сусідньому курорті боротися з медузами намагалися, залучаючи шеф-кухарів. А тому жартівники висунули свою версію, куди зникли коренероти з Федотової коси. «Що, всіх з'їли?» — веселяться учасники кирилівської групи.

Автори відео кажуть, що море після шторму очистилося. Зник і неприємний запах від гниття медуз біля берега. Втім, у другій половині дня 30 липня, після того, як море достатньо прогрілося, азовських коренеротів знову спостерігали в районі Федотової коси.

Нагадаємо, щоб вивезти медуз з центрального пляжу Кирилівки, знадобилося кілька рейсів вантажівки з причепом. На одному з пляжів від медуз відгородилися за допомогою сітки. Але по-справжньому чистим море стало лише після зміни погоди.

Фото: скріншот веб-камери kirillovka.ks.ua на Федотовій косі

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter