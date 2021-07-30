Вперше в Україні жінка стала командувачем у Збройних Силах

В Україні після жінок-військових в генеральському званні з'явилася і жінка на чолі командування в Збройних Силах. Тетяна Остащенко призначена на посаду командувача Медичних сил ЗСУ. Про це повідомив міністр Андрій Таран.

«Жінка зайняла генеральську посаду командувача і цілком ймовірно, що в найближчій перспективі в Збройних Силах з'явиться перша жінка — бригадний генерал», — заявив міністр.

Тетяні Остащенко 46 років. Вона має звання полковника медичної служби, раніше займала пост головного інспектора Главінспекціі Міноборони. Починала службу з посади начальника аптеки військової частини, далі працювала як офіцер військово-медичного управління, начальник відділу медзабезпечення, начальник відділу Військово-медичного департаменту Міноборони.

Остащенко отримала дві освіти: фармацевта (Львівський медінститут) і військову (Українська військово-медична академія). У 2020 році отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти і пройшла підготовку на курсах для військових держав-НАТО.

Нагадаємо, в 2018 році було прийнято закон про те, щоб жінки-військові в Україні отримали рівні права з чоловіками, включаючи рівний доступ до посад і військових звань.

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