Народний депутат, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, коментуючи рішення Київського апеляційного суду залишити в силі рішення Печерського райсуду Києва про подовження йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, назвав таке рішення політичним.

«Наша партія та фракція в парламенті, яка є другою за величиною, більше за інших присутніх депутатів завжди захищала й захищає незалежність судової влади. І я вам хочу сказати, що я сьогодні ще раз переконався в тому, що цю діяльність — не роботу, а діяльність щодо захисту судової влади, з формування статусу її незалежності — ми повинні продовжити», — заявив політик.

Зокрема, він зазначив, що його політична сила буде боротися проти впливу зовнішнього управління на суди й судову владу.

«Ми виступали категорично проти внесення змін до ВККС, до Вищої ради правосуддя, де іноземці будуть грати ключову роль. Ми виступали проти скорочення чисельності Верховного суду України, ми захищали Конституційний суд України та будемо продовжувати це робити, тому що сьогоднішнє рішення в черговий раз демонструє, наскільки важлива незалежність влади, незалежність судової влади як третьої гілки влади від зовнішнього управління, а також незалежність судової влади від інших гілок влади», — підкреслив політик.

Медведчук зазначив, що звинувачення сьогодні не має доказів, які підтверджували б пред'явлену йому підозру, однак все одно обирається запобіжний захід.

«Якщо немає доказів, які підтверджують матеріали підозри, то про яку міру запобіжного заходу може йти мова? І ось сьогодні ми бачимо цей результат, коли необґрунтовані звинувачення перетворюються на необґрунтоване застосування запобіжного заходу, який ще, до всього іншого, й подовжується», — сказав парламентарій.

За його словами, влада обрала за ціль його й Тараса Козака через незгоду з чинним курсом і політикою президента.

«Я підтверджую. Ось у цій частині я категорично підтверджую: так, я виступаю проти курсу президента Зеленського, який веде Україну в нікуди, — заявив Медведчук, підкресливши, що й підозра, й запобіжний захід будуть оскаржені. — Ніхто не збирається зупинятися. Я сказав біля будівлі минулого разу, десять днів тому, що це черговий етап боротьби. Ця боротьба триває, вона триватиме до торжества об'єктивності та реальної дії наших законів».

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