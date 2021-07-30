В Україні до 65 років не доживають майже 40% чоловіків: жахливі цифри пояснює Елла Лібанова

На переконання директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елли Лібанової, в тому, що з кожним роком в Україні скорочується населення, немає нічого страшного.

— Проблема не в депопуляції, а в тому, аби люди жили довго й добре. Я не знаю жодної країни, де за низького рівня життя воно було б тривале. Це корельовані речі. Щодо депопуляції, вона є в Японії, Німеччині, Італії, Греції. Дай нам бог жити стільки й так, як японці. До речі, цей показник не найвищий в Європі. В Румунії та Болгарії рівень депопуляції вищий, ніж у нас, — зауважує Лібанова.

— До слова, міграція, яка сьогодні існує, є наслідком ідеї, що в Україні все погано, а в сусіда, навпаки, все добре. Навіть коли це твердження не відповідає дійсності. Така вже наша ментальність.

Тривалість життя — індикатор, який акумулює всі індикатори смертності, в нас з 20 років до, скажімо, 65-ти не доживають майже 40% чоловіків. Це жахливі цифри! В Швейцарії — 10%, в Польщі — 25%.

А все тому, що українці не дбають про своє життя. Після вживання чималої дози алкоголю люди можуть сісти за кермо, ходити, як і де забажається. Також переважна більшість наших співвітчизників абсолютно не дбає про харчування. Це не тому, що грошей мало. Здорова їжа дешева. Коли фіни зрозуміли, що у них надто висока дочасна смертність від серцево-судинних захворювань, вони почали працювати з населенням і з власниками кафе, ресторанів тощо щодо режиму харчування. Заохочували до вживання здорової їжі. І це північна країна, де без м'яса чи риби не можна, вони просто не виживуть.

В Києві потрошку почали розмовляти про здоровий стиль життя, але над цим питанням потрібно серйозно працювати, — каже Лібанова.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» Елла Лібанова також розповіла, від чого насправді має залежати розмір пенсії за солідарної системи та чи витримає наша економіка запровадження другого рівня пенсійної системи.

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