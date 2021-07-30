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Італія відкриває в'їзд для громадян України, але з однією умовою

15:22 30 липня 2021
італія

Італія однією з останніх у Європі відкрилася для українських мандрівників. Відвідати країну з туристичною чи іншою метою можна з 31 липня, підтвердивши відсутність захворювання COVID-19. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для поїздки в Італію необхідно буде отримати негативний результат тесту на COVID-19 (підходять молекулярний і антиген-тести, здавати потрібно не раніше, ніж за 72 години до приїзду). Звільняються від здачі тесту лише діти до шести років.

Всі повнолітні повинні будуть заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form на сайті app.euplf.eu. Діти можуть бути вписані в форму одного з батьків або інших дорослих супроводжуючих.

Ще однією особливістю поїздки в Італію є обов'язкова п'ятиденна самоізоляція по приїзду, а потім повторний тест на COVID-19. Такі умови залишаться в силі до 30 серпня.

Нагадаємо, у зв'язку з поширення штаму «Дельта» деякі європейські країни ввели більш жорсткі умови в'їзду для українських туристів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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