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Влада Кирилівки шукає добровольців: потрібно прибирати мертвих медуз за допомогою трактора

14:54 30 липня 2021
Влада Кирилівки шукає добровольців: потрібно прибирати мертвих медуз за допомогою трактора

У Кирилівці, де відпочивальники вже понад місяць скаржаться на навалу медуз, стали прибирати їх з центрального пляжу місцеві комунальники. Про це в сюжеті ТСН.

За інформацією чиновників Кирилівської селищної ради, щодня з 5 години ранку комунальники виїжджають на прибирання мертвих медуз. Допомагають і місцеві жителі.

Влада закликає всіх небайдужих жителів Кирилівки приєднуватися і допомагати комунальникам у розчищенні пляжів від морських мешканців.

Щоранку вивозиться по одному-півтора повних причепа. За інформацією УНІАН, всіх медуз вже з центрального пляжу селища прибрали.

Нагадаємо, щоб зовсім не позбутися відпочивальників, на деяких пляжах Кирилівки стали застосовувати противомедузні сітки.

Вчені вважають, що велика кількість медуз у нинішньому сезоні пов'язана з аномальною спекою та підвищенням солоності Азовського моря, яке по суті є лиманом російських річок Дону та Кубані.

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