Група ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку за підсумками 2020 року. Згідно з річним звітом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), обсяг біржових угод з держоблігаціями, проведених групою, склав 131,7 млрд грн — це майже 20% від загального обсягу біржових контрактів. Таким чином, ICU утримує безперервне лідерство на ринку ОВДП вже понад 10 років.



«Всупереч кризовому 2020 року, нам вдалося не тільки зберегти інтерес інвесторів до українських боргових інструментів, а й суттєво примножити їхні кошти шляхом інвестування в цей надійний актив. Завдяки спрощенню доступу до інвестування та підвищенню фінансової грамотності виріс попит на ОВДП з боку приватних інвесторів. Це значно прискорило темпи розвитку боргового ринку та заклало основу для розвитку інших сегментів фондового ринку насамперед — корпоративних облігацій», — сказав засновник групи ICU Костянтин Стеценко.



За його словами, обсяг торгів держоблігаціями, за даними НКЦПФР, минулого року зріс на 31,10%, досягнувши 826 млрд грн. З них понад третина, а саме — 329,81 млрд грн — це торги на біржовому ринку.

«ОВДП посіли ключове місце в інвестиційному портфелі як юридичних, так і фізичних осіб. 100-відсоткова державна гарантія дозволяє інвесторам диверсифікувати свої активи та отримувати високі доходи при мінімальних ризиках. Впровадження діджитал-рішень, як-от наша онлайн-система з торгівлі держоблігаціями ICU Trade, спростило доступ до ОВДП, зробивши їх простим і зручним інструментом нарівні з класичним банківським депозитом», — зазначила заступниця директора ICU Євгенія Грищенко.

Для довідки Група ICU — незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи. Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США. Засновники ICU — Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

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