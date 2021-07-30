Закликали до насильницької зміни влади: в Україні викрили групу проросійських агітаторів

В СБУ, яка раніше повідомила про затримання російського шпигуна, який збирав інформацію про артсклади, викрили діяльність мережі агітаторів, які діяли у кількох областях України.

«Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили розгалужену мережу агітаторів противника. Зловмисники розповсюджували у соцмережах заклики до зміни кордонів держкордону і захоплення влади в Україні. „Інструкції“ для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет агітатори отримували від своїх кураторів з РФ», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Закарпатській області викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій, який закликав до порушення територіальної цілісності країни. У поле зору спецслужби також потрапили житель Броварів, інтернет-агітатори з Львівської та Вінницької областей.

Раніше у Северодонецьку на в'їзді в управління СБУ в Луганській області під одним із службових автомобілів виявили сумку з невідомим пристроєм, який міг бути вибухонебезпечним.

Фото СБУ.

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