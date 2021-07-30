«Крайньою» можуть зробити місцеву владу: Зеленський розповів, як має намір домогтися низьких тарифів на світло та газ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадянам країни не варто побоюватися підвищення тарифів на електроенергію та газ. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у рамках форуму «Україна 30. Децентралізація», повідомили в Офісі очільника держави.
«Ми стежимо за ситуацією з тарифами. На жаль, ми не можемо втручатися в усі дії тої чи іншої місцевої влади», — зазначив президент, відповідаючи на питання журналістів щодо тарифів на комунальні послуги та дій місцевої влади у цьому напрямку.
За словами Володимира Зеленського, коли ж накопичується багато питань, центральна влада змушена вживати заходів для вирішення проблем.
«Перш за все нас цікавить суспільство. Ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не підіймалися», — підкреслив він і додав, що цій темі приділяється значна увага.
Іншими словами, вирішувати питання незмінності тарифів для населення зобов'яжуть владу на місцях. З цією метою питання обговорять на засіданні РНБО 31 серпня.
«Я попросив винести це питання на засідання РНБО на поточному тижні, щоб, по-перше, люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде», — сказав Володимир Зеленський.
Можливо, на засіданні буде обговорюватися і питання тарифів на газ.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив позицію уряду з приводу підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. На його думку, зростання тарифів на опалення повинно мотивувати підприємства теплокомуненерго до наведення порядку.
Фото https: //www.president.gov.uа
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