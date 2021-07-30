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Україна

«Крайньою» можуть зробити місцеву владу: Зеленський розповів, як має намір домогтися низьких тарифів на світло та газ

12:47 30 липня 2021
Зеленський і журналісти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадянам країни не варто побоюватися підвищення тарифів на електроенергію та газ. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у рамках форуму «Україна 30. Децентралізація», повідомили в Офісі очільника держави.

«Ми стежимо за ситуацією з тарифами. На жаль, ми не можемо втручатися в усі дії тої чи іншої місцевої влади», — зазначив президент, відповідаючи на питання журналістів щодо тарифів на комунальні послуги та дій місцевої влади у цьому напрямку.

За словами Володимира Зеленського, коли ж накопичується багато питань, центральна влада змушена вживати заходів для вирішення проблем.

«Перш за все нас цікавить суспільство. Ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не підіймалися», — підкреслив він і додав, що цій темі приділяється значна увага.

Іншими словами, вирішувати питання незмінності тарифів для населення зобов'яжуть владу на місцях. З цією метою питання обговорять на засіданні РНБО 31 серпня.

«Я попросив винести це питання на засідання РНБО на поточному тижні, щоб, по-перше, люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде», — сказав Володимир Зеленський.

Можливо, на засіданні буде обговорюватися і питання тарифів на газ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив позицію уряду з приводу підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. На його думку, зростання тарифів на опалення повинно мотивувати підприємства теплокомуненерго до наведення порядку.

Фото https: //www.president.gov.uа

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