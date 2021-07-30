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Україна

Майже тисяча хворих: в Україні триває зростання захворюваності на коронавірус

10:18 30 липня 2021
медик

В Україні в останні дні зростає кількість інфікованих COVID-19. За прогнозами вчених, з 10 серпня може зрости смертність від цього недуга.

В МОЗ повідомили, що за добу 29 липня було зафіксовано 962 нових випадки коронавірусної хвороби, у тому числі захворіла 51 дитина. У лікарні потрапили 488 людей, вилікувалися — 504, летальних випадків — 14.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

Триває кампанія з вакцинації. За добу в Україні 150 253 людини вакциновано проти COVID-19.

Всього з початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 437 631 особа, з них отримали одну дозу — 3 437 629, повністю імунізовані — 1 938 495 осіб.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні знову можуть ввести жорсткий карантин через поширення індійського штаму коронавірусу «Дельта».

Вже зараз уряд посилив правила в'їзду в країну. Обмеження стосуються як іноземців, так і громадян України.

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