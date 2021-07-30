Не менш 80 відсотків вакцинованих: Кабмін змінив умови роботи шкіл при карантині
На тлі заяв про нову хвилю коронавірусу, яка, за оцінками ВООЗ, через штам «Дельта» може накрити Україну вже наприкінці літа, Кабмін не тільки посилив правила в'їзду в країну з 5 серпня, але й визначився, як працюватимуть навчальні заклади в умовах пандемії.
Так, у постанові уряду зазначається, що у разі виходу регіону з «зеленої» зони, відвідування установ освіти та проведення в них різних масових заходів за участю учнів забороняєть, якщо у більш, ніж 20 відсотків персоналу установи не буде документів, що підтверджують повну вакцинацію.
Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив про 17 підтверджених випадків захворювання дельта-ковідом — вони зафіксовані у Києві, а також у Закарпатській і Львівській областях.
А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому у столиці почали збирати списки співробітників підприємств, яким під час карантину знадобляться спецпропуски. Він зазначив, що це зробили для уникнення хаосу у разі посилення карантинних заходів.
Фото: https://ua.depositphotos.com.265
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