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Україна

Не менш 80 відсотків вакцинованих: Кабмін змінив умови роботи шкіл при карантині

9:51 30 липня 2021
Школа

На тлі заяв про нову хвилю коронавірусу, яка, за оцінками ВООЗ, через штам «Дельта» може накрити Україну вже наприкінці літа, Кабмін не тільки посилив правила в'їзду в країну з 5 серпня, але й визначився, як працюватимуть навчальні заклади в умовах пандемії.

Так, у постанові уряду зазначається, що у разі виходу регіону з «зеленої» зони, відвідування установ освіти та проведення в них різних масових заходів за участю учнів забороняєть, якщо у більш, ніж 20 відсотків персоналу установи не буде документів, що підтверджують повну вакцинацію.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив про 17 підтверджених випадків захворювання дельта-ковідом — вони зафіксовані у Києві, а також у Закарпатській і Львівській областях.

А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому у столиці почали збирати списки співробітників підприємств, яким під час карантину знадобляться спецпропуски. Він зазначив, що це зробили для уникнення хаосу у разі посилення карантинних заходів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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