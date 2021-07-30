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Кабмін посилив правила в'їзду до України: коли обмеження наберуть чинності

8:35 30 липня 2021
прикордонник

Через швидке поширення штаму коронавірусу «Дельта», який скоро може стати в Україні домінантним, уряд вирішив посилити правила в'їзду в країну для іноземців та громадян України. Про це йдеться у постанові Кабміну.

Зміни набувають чинності з 5 серпня поточного року.

З цього часу безперешкодний перетин кордону матимуть громадяни нашої країни, якщо про у них є документ, що підтверджує повний курс вакцинації, або ж довідка 063-О про перше щеплення.

Іноземці з посвідкою на проживання в Україні також безперешкодно перетнуть кордон, якщо у них є в наявності документ, що підтверджує повний курс вакцинації. Якщо такого документа немає, доведеться встановлювати додаток «Дій вдома» і зробити тест на COVID-19 протягом наступних 72 годин.

Відзначається, що іноземці, які в'їжджають в Україну, повинні мати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус, документ який підтверджує повний курс вакцинації, або ж негативний результат тестування на COVID-19. У разі відсутності таких документів, туристу буде запропоновано встановити додаток «Дій вдома» і можливість зробити тест на коронавірус протягом наступних 72 годин.

Всім вакцинованим людям, які перебували понад тиждень на території Росії та Індії протягом останніх двох тижнів, доведеться дотримуватися 14-денної самоізоляції без права її дострокового завершення.

Обмеження не поширюються на громадян, які виїхали з території України до 4 серпня 2021 року.

Нагадаємо, вчені прогнозують зростання кількості смертей від коронавірусу з 10 серпня. Не виключено, що уряд знову введе жорсткий карантин.

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