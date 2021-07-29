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Україна

Ризики залишаються високими: вчені прогнозують зростання кількості смертей від коронавірусу з 10 серпня

22:49 29 липня 2021
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У зв'язку зі стрімким поширенням у сусідніх країнах штаму коронавірусу «Дельта», в Україні протягом останніх двох тижнів зростає кількість тих, що заразилися цією інфекцією.

За прогнозами НАН, на 3 серпня середня кількість нових випадків збільшиться до 638, а до 10 серпня зросте до 735 нових випадків. Збільшиться і кількість смертей — у середньому до 22 летальних випадків станом на 10 серпня.

Зараз найбільше зростання нових випадків коронавірусу фіксують на сході та півдні України.

За інформацією вчених, ситуація з «Дельтою» залишається напруженою в Європі. Майже в усіх країнах захворюваність або швидко зростає або вже знаходиться на високому рівні.

У зв'язку з поширенням штаму «Дельта» Україна посилила правила в'їзду на свою територію для іноземців та громадян України.

У ВООЗ вважають, що чергова хвиля ковіду в Україні, пов'язана з «Дельтою», може початися у кінці літа — початку осені. Не виключено, що в країні знову можуть ввести жорсткий карантин.

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