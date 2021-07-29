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Україна

Одна працююча розетка у номері та платний душ: українців шокував «сервіс» у Кирилівці

16:17 29 липня 2021
Кирилівка

Відпускники з Черкас, які вирішили вперше за останні років десять відпочити на Азовському морі і відправилися у Кирилівку, розповіли про «сервіс», з яким зіткнулися на одній з баз на Федотової косі, де орендували бюджетні номери.

Як пише «РІА Мелітополь», «принадами» місцевого побуту поділився волонтер Павло Собко — він з сім'єю, а також його кум з рідними були переповнені враженнями.

«Море Азовське класне. Медуз багато, але в цьому база відпочинку не винна. Це природа і нічого з нею не зробиш. А ось умови у номерах жахливі. Кондиціонер — одна назва. У кума в кімнаті з трьох розеток працювала одна, і в ту був включений кондиціонер. Змити солону воду прісною можна чітко за розкладом — з 18:00 до 21:00 працював душ. І це не безкоштовна послуга — з людини за один прийом душу потрібно платити 35 грн. Вдень діти купалися у морі і чи через медуз, чи то через солоне море у них почався свербіж. Діти плачуть, ми зі скандалом вже почали просити включити душ. Нам сказали: ось вам 5-літрова баклажка, набирайте воду і мийте», — розповідає Павло.

При цьому, за його словами, персонал бази заявив, що якщо туристам щось не подобається, то вони можуть збирати свої речі і їхати …

Невдовзі відпускники перебралися в інший район, де умови були багато краще.

Повну розповідь Павла Собка можна послухати на його сторінці у соціальних мережах. Волонтер заздалегідь вибачився за ненормативну лексику …

До речі, у Кирилівці є номери, які обійдуться відпускникам у 38,5 тисяч гривень на тиждень.

Фото з Вікіпедії.

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