Злякалися хаосу: Ляшко пояснив, навіщо в Києві складають списки для видачі спецперепусток

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили збір списків співробітників підприємств, яким знадобляться спецпропуски для проїзду в громадському транспорті, що його почали в Києві

За словами міністра Віктора Ляшко, мова йде всього лише про підготовку до можливого потенційного спалаху, повідомляє УНІАН.

«Київ вивчив уроки, які були при попередніх двох спалахах, коли вводили карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційний спалах, Київ в неепідемічний період зараз, коли місто знаходиться в „зеленій“ зоні, проводить підготовку до можливої потенційної спалаху», — сказав міністр на прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму" Україна 30. Децентралізація «.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що жорсткий карантин в Україні введуть не тільки через поширення коронавируса типу «Дельта», а й у зв'язку з появою нового штаму «Лямбда».

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