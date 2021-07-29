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Спецпенсії потрібно унормувати: навіщо і як це зробити

13:57 29 липня 2021
Спецпенсії потрібно унормувати: навіщо і як це зробити

Спецпенсії працівників усіх силових структур, судів та інших варто було б внести до бюджету цих установ. Хай би вони нічого не платили до Пенсійного фонду, але їхні пенсії, які обчислюються за інакшою від загальної схеми, формувались у цих відомствах. Таку думку висловила в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Елла Лібанова.

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На переконання Елли Лібанової, це потрібно зробити щоб не було такого, що спочатку держбюджет спрямовує гроші в одну державну установу, потім в іншу. В такому разі, все б відбувалось більш логічно.

По-друге, демографиня наголошує, що варто намагатись обмежити варіацію пенсій в солідарній системі. Інакше кажучи, пенсії в солідарній системі мають залежати не від зарплати, а від тривалості стажу.

«Від зарплати повинна залежати накопичувальна пенсія. Це не можна зробити допоки ми не запровадимо накопичувальну систему, але в перспективі я б на це орієнтувалась. Тобто зняти частину варіативного навантаження на солідарну систему», — зауважує Елла Лібанова.

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Отже, якби там не було, але йдеться про солідарність поколінь — працюючого та пенсіонерів. Передбачається солідарність в межах одного покоління також. Мовиться про більш та менш заможних.

Фото НАНУ

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