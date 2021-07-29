Штам коронавірусу «Дельта», який може стати в Україні домінуючим за кілька місяців, зафіксували вже у трьох областях країни, ситуація погіршується.

«Є 17 офіційно зареєстрованих випадків. Більшість — на рівні Києва, бо тут кращий доступ до лабораторних потужностей і більше іноземців», — заявив «Українській правді» головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, два первинних випадки були зареєстровані у столичній Олександрівській лікарні, п’ять — у Центрі громадського здоров’я, сім випадків — у Закарпатській області і три — у Львівській. «Київ, Львівщина і Закарпаття — три регіони, де офіційно зареєстрована «Дельта», — додав він.

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Попереднє епідемічне розслідування показало, що майже кожен із 17 хворих «Дельтою» виїжджав за кордон — вони або перетинали держкордон під час інкубаційного періоду, або напередодні хвороби їздили до Росії чи інших держав. Два випадки пов’язані з людями, які повернулися з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

Ігор Кузін підкреслив, що агресивний штам ковіду вже не лише завозиться з-за кордону, а й шириться країною.

За його словами, в уряді не розглядають наразі скасування маскового режиму для вакцинованих проти ковіду громадян. «Ми можемо розглядати це лише тоді, коли більша частина населення буде провакцинована і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску у публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію», — відзначив він і погодився з твердженням, що осінь та зиму українці точно проведуть у масках.

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У ВОЗ вважають, що чергова хвиля ковіду в Україні, пов'язана з «Дельтою» може розпочатися наприкінці літа — на початку осені.

Фото Ігоря Кузіна з сайту МОЗ.

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