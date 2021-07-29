Кіпр посилив вимоги до в'їзду українців

На тлі загострення пандемічної ситуації в Україні і в світі Кіпр посилив правила в'їзду невакцинованих туристів з нашої країни — тепер від них вимагають надання негативного ПЛР-тесту (зробленого за 72 години), а також проходження другого тесту по прибуттю на острів. До отримання результату (3 години) громадяни залишатимуться на самоізоляції. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Важливо, що за станом на 26 липня вакцина Covishield не входила в список вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.

Вільно подорожувати на острів можуть лише туристи, які мають міжнародний сертифікат про повний цикл вакцинації, виданий державними органами.

Нагадаємо, напередодні Україна теж посилила правила в'їзду в країну для всіх невакцинованих осіб, які протягом 7 днів за останні два тижні перебували в Росії або в Індії.

фото klubputeshestvennikov.com/

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