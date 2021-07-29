Підвищення тарифів «на світло» з 1 серпня відкладено: чекати чи його в вересні і хто заплатить за «банкет»

Незважаючи на рішення влади не підвищувати тарифи на електроенергію для побутових споживачів з 1 серпня, в Національній комісії з енергетики впевнені, що поступово вирівнювати енерготарифи для споживачів і промисловості все-одно доведеться, питання лише в механізмі. Про це в інтерв'ю Економічній правді заявив глава регулятора Валерій Тарасюк.

За його словами, обговорюються різні сценарії, при яких буде забезпечуватися адресна допомога вразливим споживачам.

«Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь», — заявив Тарасюк, порадивши дочекатися «політичного» рішення Кабінету Міністрів.

А експерт аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренников в інтерв'ю Апострофу підкреслив, що з 1 серпня деяким категоріям громадян електроенергія може поставлятися за ціною нижчою від реальної вартості, і компенсувати електростанціям їх витрати доведеться з державного бюджету.

«Раніше низькі тарифи для побутових споживачів субсидувалися за рахунок інших споживачів енергії, крім населення. Після реформування ринку електроенергії „дійних корів“ поміняли. Втрати від занижених тарифів були покладені на державних виробників електроенергії, таких, як „Енергоатом“, „Укргідроенерго“, які субсидують побутових споживачів за рахунок власних доходів. Швидше за все, і надалі ці функції будуть покладені на державні підприємства», — сказав експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами в ході Всеукраїнського форуму «Україна 30. Децентралізація», повідомив про винесення питання тарифів на засідання Радбезу, запропонувавши при цьому розділяти питання зміни тарифів для підприємств і населення.

Колаж Думська

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter