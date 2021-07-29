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Україна

Зміна керівництва ВСУ: що відомо про призначених Зеленським генералів

9:18 29 липня 2021
Сергій Шаптала

Новий начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор Сергій Шаптала, який змінив на цій посаді не менш досвідченого Сергія Корнійчука, має великий бойовий досвід. Зокрема, в 2014 — 15 роках він командував 128-ю гірсько-піхотною бригадою, яка тримала оборону Дебальцеве, нагадує Сьогодні .

128 бригада вийшла з Дебальцевого останньої і Шаптала фактично керував операцією, після того як командування «сектора» С «покинуло позиції. За свої дії в Дебальцевському котлі Шаптала отримав звання Героя України.

Вручення зірки Героя України

Новий командувач Об'єднаними силами на Донбасі Олександр Павлюк теж воював на Донбасі в званні полковника, командуючи 24-ї окремої механізованою бригадою ім. князя Данила Галицького. Ця бригада брала участь у визволенні Слов'янська, Красного Лиману, Лисичанська, боях за Луганський аеропорт. Значних втрат бригада зазнала під час віроломних російських ракетних атак по Зеленополье 10−11 липня 2014 року.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ.

Фото mil.gov.ua/

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