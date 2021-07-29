У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

У Кирилівці, де саме бюджетне житло для відпочиваючих (в приватному секторі) коштує 2−3 тисячі гривень, можна відпочити і за 38 500 гривень на тиждень.

Саме такий номер люкс з панорамним видом на море знаходиться на Бірючому, повідомляє місцевий ресурс 061.ua. За цю суму є доступ до ресторану, бару, відкритого басейну, фітнес-центру, терасі, безкоштовній парковці і пляжі на першій лінії. У числі зручностей всіх номерів — кондиціонер, телевізор з плоским екраном і супутниковими каналами, холодильник, чайник, душ, фен і письмовий стіл. У номерах готелю є шафа і власна ванна кімната. Сервірується континентальний сніданок.

За 36 400 гривень в тиждень в готелі на Федотової косі на початку серпня сможно зняти будинок на 160 квадратних метрів з двома спальнями і вітальнями, де розташовані два двоспальні ліжка і два дивани-ліжка.

А готель з високою оцінкою 9.6 від Booking з промовистою назвою New Vasiki, на подив, пропонує апартаменти з видом на море «всього» за 26 600 гривень на тиждень. Тут до послуг гостей ресторан, бар, приватний пляж, приналежності для барбекю і тераса, безкоштовний Wi-Fi і безкоштовна приватна парковка. При бажанні за окрему плату можна замовити сніданки (400 гривень за сніданок). З плюсів також — облаштований дитячий ігровий майданчик.

За 31 500 гривень за тиждень (у вартість включено сніданок) в готелі на Федотовій косі пропонують так званий сімейний номер площею 61 квадратний метр з двома спальними і вітальні, а також терасою з обідньою зоною.

Такі ціни не послуги готелів, звичайно, обурюють курортників, які відзначають, що відпочити в набагато більш комфортабельною Туреччини.

Втім, не може не радувати курортників у Кирилівці суттєве скорочення кількості медуз на пляжах курорту, яке спровокував нещодавній шторм .

Нагадаємо, номер в Одесі на двох обійдеться курортникам в 2−3 тисячі гривень на добу, а місцями — до 7 тисяч гривень.

Фото 061.ua/

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