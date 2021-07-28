«Я нікуди не йду», — голова Чернігівської ОДА вперше прокоментувала свою відставку

Анна Коваленко, якій Кабінет Міністрів вже погодив заміну на посаді керівника Чернігівської ОДА, назвала свою відставку рішенням президента, яке вона не коментує. Про це вона сказала в інтерв'ю ГОРДОН .

«Я нікуди не йду, залишаюся в команді. Це рішення президента. Я його не коментую, а як член команди погоджуюся і виконую. Про нові плани розповім в найближчому майбутньому», — сказала вона.

Як виявилося, лише 22 липня вона дала журналістам ресурсу інтерв'ю, в якому заявила, що на держслужбі стикалася з реверсивним ейджизмом (дискримінація молоді за віковою ознакою).

«Але чим більше активних молодих жінок буде в різних управлінських сферах, тим швидше ці стереотипи підуть в минуле. Важко їх долати, тому що вони створювалися століттями», — висловила думку Анна.

Нагадаємо, у відставку пішов і чоловік Коваленко — головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Фото Офісу президента

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