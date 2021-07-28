Зеленський призначив нових начальника Генштабу ЗСУ та командувача Об'єднаними силами

Президент Володимир Зеленський продовжив кадрові перестановки в силовому блоці, повідомивши про звільнення начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка і командувача Операції об'єднаних сил Володимира Кравченка.

Відповідно начальником Генштабу ЗСУ призначено Сергія Шаптала, а командувачем Операції об'єднаних сил став Олександр Павлюк, повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Після проведених ротацій і заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую більш системної роботи і розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил в цілому», — прокоментував Зеленський свої рішення.

Нагадаємо, раніше президент відправив у відставку головнокомандувача Збройними Силами Руслана Хомчака, призначивши на цю посаду генерал-майора Валерія Залужного, який очолював оперативне командування «Північ».

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