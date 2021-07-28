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Чиновнику Міноборони не змогли обрати запобіжний захід, — «Київ Оперативний»

19:21 28 липня 2021
суд

Начальнику Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони Василю Ракулу та його спільнику, колишньому детективу НАБУ Роману Ковтуну Печерський райсуд не зміг обрати запобіжний захід. Ракул не з'явився на засідання й причина його неявки невідома. А Ковтун надав суду довідку про хворобу. Слухання справи перенесли на 30 липня та 2 серпня, повідомив «Київ Оперативний» на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомляє «Київ Оперативний», глава Південного управління капбудівництва Міноборони Василь Ракул та колишній детектив НАБУ Роман Ковтун намагалися отримати хабар від забудовника в розмірі 1 млн доларів в обмін на сприяння в перемозі на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі та Офісу генпрокурора під час обшуків вилучили у підозрюваних документи, в яких заздалегідь було визначено переможця. Затриманим інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

«Це не перше кримінальне провадження, за яким проходить Василь Ракул. Його підозрюють в тому, що в 2019 році він збанкрутував підприємство Міноборони — Одеський завод будівельних матеріалів. При цьому він незаконно взяв кредит у розмірі 20 млн гривень під заставу основних фондів заводу. Гроші надала компанія ТОВ «СК «Інтехбуд», що оформлена на мешканку так званої ЛНР Галину Кучерінову. Потім вивів гроші й майно підприємства через дві фірми: ТОВ «Вінтер Ленд» та ТОВ «Ренус Трейд». Компанії зареєстровані на Сергія Кисіля та Ігоря Гаркавченко. Згідно з документами, вони також проживають на окупованій території Луганської області. Обидві фірми зараз знаходяться в процесі ліквідації», — повідомив «Київ Оперативний».

За інформацією ресурсу «Київ Оперативний», правоохоронці відкрили два кримінальних провадження стосовно голови ліквідаційної комісії Василя Ракула. Одне — про зловживання владою та службовим становищем. Воно стосується незаконного кредиту й розтрати грошей. Друге — про присвоєння майна Міноборони.

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