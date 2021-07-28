Начальнику Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони Василю Ракулу та його спільнику, колишньому детективу НАБУ Роману Ковтуну Печерський райсуд не зміг обрати запобіжний захід. Ракул не з'явився на засідання й причина його неявки невідома. А Ковтун надав суду довідку про хворобу. Слухання справи перенесли на 30 липня та 2 серпня, повідомив «Київ Оперативний» на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомляє «Київ Оперативний», глава Південного управління капбудівництва Міноборони Василь Ракул та колишній детектив НАБУ Роман Ковтун намагалися отримати хабар від забудовника в розмірі 1 млн доларів в обмін на сприяння в перемозі на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі та Офісу генпрокурора під час обшуків вилучили у підозрюваних документи, в яких заздалегідь було визначено переможця. Затриманим інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

«Це не перше кримінальне провадження, за яким проходить Василь Ракул. Його підозрюють в тому, що в 2019 році він збанкрутував підприємство Міноборони — Одеський завод будівельних матеріалів. При цьому він незаконно взяв кредит у розмірі 20 млн гривень під заставу основних фондів заводу. Гроші надала компанія ТОВ «СК «Інтехбуд», що оформлена на мешканку так званої ЛНР Галину Кучерінову. Потім вивів гроші й майно підприємства через дві фірми: ТОВ «Вінтер Ленд» та ТОВ «Ренус Трейд». Компанії зареєстровані на Сергія Кисіля та Ігоря Гаркавченко. Згідно з документами, вони також проживають на окупованій території Луганської області. Обидві фірми зараз знаходяться в процесі ліквідації», — повідомив «Київ Оперативний».

За інформацією ресурсу «Київ Оперативний», правоохоронці відкрили два кримінальних провадження стосовно голови ліквідаційної комісії Василя Ракула. Одне — про зловживання владою та службовим становищем. Воно стосується незаконного кредиту й розтрати грошей. Друге — про присвоєння майна Міноборони.

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