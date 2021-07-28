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Нові правила перетину кордону: як вони торкнуться українців, що повертаються додому

19:03 28 липня 2021
Нові правила перетину кордону: як вони торкнуться українців, що повертаються додому

У МОЗ України уточнили нові правила в'їзду в країну для всіх невакцинованих осіб, які протягом 7 днів за останні два тижні перебували в Росії або в Індії.

Громадяни України можуть вільно перетинати кордон, якщо вони вакциновані від COVID-19. В якості підтвердження від мандрівників зажадають довідку 063-О (про першу вакцинації) або ж міжнародне свідоцтво, повідомляється в Telegram-каналі МОЗ.

Для іноземців необхідно мати страховий поліс і один з документів:

  • негативний ПЛР-тест (через 72 години);
  • негативний тест на антиген (через 72 години);
  • про повний курс вакцинації.

При відсутності необхідних документів встановлюється додаток «Вдома» і людина починає самоізоляцію через 72 години, якщо результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення вже зробленого в Україні Коронавірусние антигену SARS-CoV-2 після перетину кордону був позитивним.

Нагадаємо, в Києві вже почали формувати списки для видачі спецперепусток в громадський транспорт, які можуть діяти вже у вересні 2021 року.

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