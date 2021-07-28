«Досить впливова фігура»: стало відомо, хто представлятиме США на саміті «Кримської платформи»

Сполучені Штати направляють для участі в саміті «Кримської платформи» міністра транспорту Піта Буттіджеджа. Про це «Суспільному» повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, назвавши чиновника досить впливовою фігурою в американському уряді.

«До останнього моменту багато країн не будуть казати, оскільки відразу ж починається тиск Росії. Але близько 40 країн підтвердили. На вищому рівні, на рівні президентів і прем’єр-міністрів це, здається, 8−10 країн», — сказав Джемілєв.

Піт Буттіджедж — колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана). У 2014 році сім місяців служив в Афганістані. Наразі Буттіджедж — лейтенант резерву ВМС США.

Раніше виконувач обов’язків тимчасового повіреного у справах США Джордж Кент в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив, що президент США Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс не приїдуть на саміт «Кримської платформи» до Києва.

В березні 2021 року указом президента Зеленського було затверджено Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Згідно з документом, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).

В марте 2021 указом президента Зеленского были утверждены Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Согласно документу, Украина инициирует международный переговорный процесс по освобождению Крыма и восстановление на этой территории украинского конституционного строя (основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности крымской платформы).

Фото CNN

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