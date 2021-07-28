Чернігівську ОДА очолить В'ячеслав Чаус: що про нього відомо

Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня погодив призначення нового голови Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА). Таким чином, нинішня глава виконавчої влади регіону Анна Коваленко позбудеться посади слідом за чоловіком — екс-головнокомандуючим ВСУ Русланом Хомчаком.

Область же очолить В'ячеслав Чаус, який нині обіймає посаду заступника гендиректора з земельних та соціальних питань «Укргазвидобування», повідомляє РБК-Україна .

Відповідно до електронної декларацією за 2020 рік, його зарплата склала понад 11 млн гривень. Також він володіє квартирою в Чернігові площею 72 квадратних метра, садовим будинком і земельною ділянкою.

Нагадаємо, раніше у Зеленського визнали наявність «кількох промахів в кадровій політиці». Відповідну заяву в інтерв'ю «ФАКТАМ» зробив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

фото facebook.com/viacheslav.chaus

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