Україна посилила правила в'їзду з Росії та Індії: причини

В Україні вже відкрито рахунок жертвам високозаразного «індійського» штаму коронавірусу. Через поширення «Дельти» Україна посилить правила в'їзду в країну з Росії та Індії. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду.

У Росії та Індії реєструють велику кількість інфікованих новим різновидом коронавірусу. Тому до візитерів з цих країн буде особлива увага.

«Пропонуємо нові правила перетину кордону… Особливому контролю підлягають невакциновані іноземці або українці, які прибувають з РФ і Індії. Якщо вони провели останні сім днів в зазначених країнах, вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості припинити її достроково», — розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Правила набудуть чинності через сім днів. Зміни не торкнуться вакцинованих українців (навіть однією дозою), які виїхали за кордон до прийняття постанови і тепер збираються повертатися на батьківщину.

Нагадаємо, штам коронавірусу «Дельта» небезпечний не тільки підвищеною заразністю, а й тим, що вражає групи, які раніше вважалися малоуразливими — дітей і підлітків. Специфічних засобів захисту для юного покоління не придумано, і ВООЗ поки не рекомендувала дітям вакцини проти коронавірусу.

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