Підвищення тарифів «на світло»: питання винесуть на РНБО

У РНБО, де раніше розглядав питання про «реєстрі олігархів», цього тиждня займуться питаннями підвищення тарифів на електроенергію для населення, яке планувалося з 1 серпня, проте рішення з цього приводу не ухвалили.

Про винесення питання тарифів на засідання Радбезу повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Децентралізація, заявивши, що інформація про підвищення цін на світло для людей з 1 серпня — «фейкова». При цьому він запропонував розділяти питання зміни тарифів для підприємств і населення.

«Ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію не піднімалися для людей, — сказав Зеленський. — По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вище. Сильно підміняють поняття… Десь для якихось підприємств щось росте, але я тут не говорив би про суспільство».

При цьому президент, назвавши питання щодо тарифів «дуже серйозним», повідомив, що попросив винести його на засіданні Ради з питань національної безпеки і оборони вже цього тиждня.

«З 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде», — додав він.

На відео — з 31:00

Нагадаємо, що один з проектів підвищення тарифів передбачав диференційований підхід до споживачів. Планувалося, що мінімальну ціну платитимуть домогосподарства, що споживають до 100 кВт / год, максимальну — ті, у кого споживання перевищує 500 кВт / год.

Фото — скріншот.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter