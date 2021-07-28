Пудрик спростував інформацію про початок своєї роботи у Держспоживслужбі

Заступник начальника Одеської митниці Денис Пудрик спростував на своїй сторінці у фейсбуці інформацію про початок роботи на посаді голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Одеської області.

«Для всіх, хто не зміг або не захотів перевірити або ж уточнити у мене особисто: я не працюю в ДПСС Одеської області! Я виграв там конкурс, не більше. На посаду не заступив. Не був там жодного разу. Жодних команд не давав, навіть ні з ким ще там не розмовляв. У цей час я як працював, так і продовжую працювати заступником начальника Одеської митниці. Більш того, я зараз взагалі перебуваю у щорічній відпустці», — написав Пудрик.

Попри це, за його словами, очевидний фейк розлетівся, а в його розповсюдженні навіть «взяли участь чиновники, що завзято виступають за боротьбу з корупцією».

«Мета цієї та багатьох подібних медіаатак завжди одна — призначити своїх зручних людей на „важливі“ пости в державних органах. Але в цей раз так поспішали, що навіть не постаралися зіставити факти. У будь-якому випадку боротьба з незаконною діяльністю, в т. ч. з контрабандою, — один із пріоритетів влади, і такі дурні виверти цей процес зупинити вам не допоможуть. Незалежно від того, буду я працювати на митниці чи ні. Всіх благ, шановні контрабандисти та їхні прихвосні», — резюмував Денис Пудрик.

Нагадаємо, Денис Пудрик почав працювати на Одеській митниці у серпні 2020 року. Раніше в інтерв'ю «РБК-Україна» Пудрик розповідав про результати роботи й нову реформу митниці.

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