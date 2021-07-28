В Україні — новий головнокомандувач ЗСУ: що відомо

Генерал-майор Валерій Залужний, який став головнокомандувачем Збройними Силами України та змінив на цій посаді Руслана Хомчака, до нового призначення очолював оперативне командування «Північ».

Указ про його призначення, а також про відставку Руслана Хомчака, який тепер став першим заступником секретаря РНБО, був опублікований на президентському сайті.

Валерій Федорович Залужний народився у Новоград-Волинському 8 липня 1973 року.

Після закінчення Одеського вищого об'єднаного командного училища у 1997 році — на військовій службі.

У 2007 році Залужний закінчив Національну Академію оборони України і отримав призначення на посаду начальника штабу — першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади. Пізніше очолив бригаду і командував нею до 2009 року.

З 2009 до 2012 року командував 51-ю окремою мехбригадою.

У 2017 році йому було присвоєно звання «генерал-майор». У тому ж році став начальником штабу — першим заступником командувача військами оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

З 2018 до 2019 року — начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ — перший заступник командувача Об'єднаними силами.

З 2019 року — командувач військами оперативного командування «Північ».

Раніше відомий волонтер Мирослав Гай, написавши про ситуацію в ЗСУ, заявив, що нового головнокомандуючого ЗСУ чекає надважкий шлях.

Фото Валерія Залужного з соціальних мереж.

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