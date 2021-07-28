«Капітулювали»: туристи розповіли про ситуацію з медузами в Кирилівці

У Кирилівці на Азовському морі стало відчутно менше медуз. Весь липень коренероти псували туристам враження від відпочинку і змушували шукати більш чисті курорти. Після недавнього шторму медузи зникли, море стало прозорішим. Але з поверненням спеки повернуться і типові для Азова морські організми. Свіжими новинами про стан моря туристи поділилися у групі «Улюблена Кирилівка».

Багато хто спочатку зрадів, що медузи «капітулювали».

Більш досвідчені туристи кажуть, що радіти рано. Після шторму, коли море заспокоїться, медузи повернуться.





Нагадаємо, вчені вважають, що велика кількість медуз в нинішньому сезоні пов'язана з аномальною спекою і підвищеною солоністю Азовського моря. Солей у морській воді стало більше, оскільки змінився гідрологічний режим російських річок Дону і Кубані.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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