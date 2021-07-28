Люксембург дозволив в'їзд українцям: які документи потрібні
Країни Європи поступово відкриваються для українських мандрівників. З 27 липня оновив умови в'їзду Люксембург. В'їзд дозволено тим, хто вакцинувався препаратами, визнаними в ЄС, або має свіжий негативний ПЛР-тест. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Для в'їзду в Люксембург в якості туриста особам старше 12 років знадобиться один з трьох сертифікатів:
- Сертифікат про повну імунізацію вакцинами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson або Moderna. З моменту введення останньої дози повинно минути 14 днів.
- Сертифікат про одужання після COVID-19. Тест, який підтверджує зараження ковідом, повинен бути зроблений протягом останніх 180 днів перед поїздкою. Люксембург приймає лише серіфікати, видані в Євросоюзі або країнах Шенгенської зони.
- Негативний тест на SARS-CoV-2 (ПЛР-тест, тест ТОА (TMA), LAMP-тест). Результати приймаються в паперовому або електронному вигляді з перекладом на англійську, італійську, португальську або іспанську мови. Тест повинен бути зроблений протягом 72 годин до вильоту літака. На сертифікаті повинен бути QR-код і елементи захисту.
Крім підтвердження стану здоров'я, туристу необхідно взяти з собою:
- біометричний закордонний паспорт (документ повинен залишатися дійсним не менше шести місяців з дати в'їзду в Люксембург);
- підтвердження бронювання житла в Люксембурзі;
- підтвердження фінансової спроможності;
- медичну страховку, визнану на території Євросоюзу.
Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу готові приймати українців без ПЛР-тесту і проходження самоізоляції.
Фото https://ua.depositphotos.com/175
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