26.79 / 26.99 31.55 / 31.89
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Люксембург дозволив в'їзд українцям: які документи потрібні

9:24 28 липня 2021
люксембург

Країни Європи поступово відкриваються для українських мандрівників. З 27 липня оновив умови в'їзду Люксембург. В'їзд дозволено тим, хто вакцинувався препаратами, визнаними в ЄС, або має свіжий негативний ПЛР-тест. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для в'їзду в Люксембург в якості туриста особам старше 12 років знадобиться один з трьох сертифікатів:

  • Сертифікат про повну імунізацію вакцинами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson або Moderna. З моменту введення останньої дози повинно минути 14 днів.
  • Сертифікат про одужання після COVID-19. Тест, який підтверджує зараження ковідом, повинен бути зроблений протягом останніх 180 днів перед поїздкою. Люксембург приймає лише серіфікати, видані в Євросоюзі або країнах Шенгенської зони.
  • Негативний тест на SARS-CoV-2 (ПЛР-тест, тест ТОА (TMA), LAMP-тест). Результати приймаються в паперовому або електронному вигляді з перекладом на англійську, італійську, португальську або іспанську мови. Тест повинен бути зроблений протягом 72 годин до вильоту літака. На сертифікаті повинен бути QR-код і елементи захисту.

Крім підтвердження стану здоров'я, туристу необхідно взяти з собою:

  • біометричний закордонний паспорт (документ повинен залишатися дійсним не менше шести місяців з дати в'їзду в Люксембург);
  • підтвердження бронювання житла в Люксембурзі;
  • підтвердження фінансової спроможності;
  • медичну страховку, визнану на території Євросоюзу.

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу готові приймати українців без ПЛР-тесту і проходження самоізоляції.

Фото https://ua.depositphotos.com/

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Князь Альбер з дружиною та дітьми

Княгиня Монако вже пів року живе окремо від чоловіка і дітей — на тлі чуток про розлучення

водолій

Юпітер у Водолії: кому пощастить у бізнесі та коханні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.