Люксембург дозволив в'їзд українцям: які документи потрібні

Країни Європи поступово відкриваються для українських мандрівників. З 27 липня оновив умови в'їзду Люксембург. В'їзд дозволено тим, хто вакцинувався препаратами, визнаними в ЄС, або має свіжий негативний ПЛР-тест. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для в'їзду в Люксембург в якості туриста особам старше 12 років знадобиться один з трьох сертифікатів:

Сертифікат про повну імунізацію вакцинами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson або Moderna. З моменту введення останньої дози повинно минути 14 днів.

Сертифікат про одужання після COVID-19. Тест, який підтверджує зараження ковідом, повинен бути зроблений протягом останніх 180 днів перед поїздкою. Люксембург приймає лише серіфікати, видані в Євросоюзі або країнах Шенгенської зони.

Негативний тест на SARS-CoV-2 (ПЛР-тест, тест ТОА (TMA), LAMP-тест). Результати приймаються в паперовому або електронному вигляді з перекладом на англійську, італійську, португальську або іспанську мови. Тест повинен бути зроблений протягом 72 годин до вильоту літака. На сертифікаті повинен бути QR-код і елементи захисту.

Крім підтвердження стану здоров'я, туристу необхідно взяти з собою:

біометричний закордонний паспорт (документ повинен залишатися дійсним не менше шести місяців з дати в'їзду в Люксембург);

підтвердження бронювання житла в Люксембурзі;

підтвердження фінансової спроможності;

медичну страховку, визнану на території Євросоюзу.

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу готові приймати українців без ПЛР-тесту і проходження самоізоляції.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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