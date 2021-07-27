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Україна

Головнокомандувач ЗСУ Хомчак подав у відставку

18:45 27 липня 2021
Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак йде у відставку і стане першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Замість Хомчака головнокомандувачем ЗСУ призначено Валерія Залужного, командувач аоперативного командування «Північ». Про це було заявлено на брифінгу в Офісі президента.

За словами Сергія Нікіфорова, прес-секретаря президента, рішення замінити Хомчака на посаді головкому ЗСУ належало голові держави з огляду на триваючий конфлікт між Генштабом ЗСУ і Міноборони. «Це рішення президента… Президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Такої синергії ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти», — заявив Нікіфоров.

Нагадаємо, раніше Хомчак заперечував конфлікт з міністром оборони Андрієм Тараном. Чутки про те, що вони не розмовляли кілька місяців, Хомчак назвав неправдою.

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