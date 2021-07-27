У курортному селищі Рибаківка море стало мутно-зеленим. Причини «цвітіння» води — ті самі, що й в Одесі. Після розмноження і гниття синьо-зелених водоростей купатися в Рибаківці не рекомендується, так само як і ловити і вживати в їжу рибу і мідій. Фото, зняті в 80 кілометрах від Одеси, наводить Українська служба інформації.

Море позеленішало після злив і повернення спеки на курорти Чорного моря.

У МОЗ оголосили, що крім Рибаківки, не відповідає нормам вода на міському пляжі Коблево Миколаївської області. В Одесі 23 липня заборонили купатися на всіх пляжах. Зараз, згідно з новими рекомендаціями, через кишкову паличку заборонено купання на пляжі «Лузанівка» і на 10-й станції Великого Фонтану.

Фото Тетяна Чигирик/Facebook

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