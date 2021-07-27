В Україні 6 автодоріг стануть платними: названі ціни на проїзд

В Україні знову заговорили про плани побудувати шість платних автобанів загальною довжиною 1500 км на території десяти областей. Зараз вже відомо, що будівництво передбачається на умовах концесії з правом інвестора після закінчення будівництва отримувати дохід від нової траси. Про це повідомляє Суспільне .

У планах зробити платними дороги

Харків — Дніпро — Запоріжжя;

Бориспіль — Полтава;

Херсон — Миколаїв

Київ — Житомир-Рівне;

Ягодин — Ковель — Луцьк

Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв.

Плата за проїзд по таким дорогам буде варіюватися від 0,023 до 0,133 євро за кілометр. За нинішнім курсом це становить від 0,73 до 4,14 грн за кілометр.

Нагадаємо, мінімальний тариф за проїзд платним автобаном передбачається для мотоциклів, легкових авто та мікроавтобусів, підвищений (0,045 євро) — для автобусів і автопоїздів, максимальний — для фур масою більше 12 тонн.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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