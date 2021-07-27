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Події

Бойовики на Донбасі встановлюють мінно-вибухові загородження, — розвідка

16:46 27 липня 2021
донбас

Після обстрілу з артилерії позицій ЗСУ на Донбасі і поранення семи українських військовослужбовців ворожі формування готують новий удар. Розвідка Міноборони встановила, що в районі лінії зіткнення російські окупаційні війська створюють укріплення, маскують вже зроблені вогневі позиції, встановлюють нові мінно-вибухові загородження. У хід йдуть протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої.

Крім того, у окупантів на передовій зафіксовано значну кількість протитанкових ракетних комплексів. У штабі Операції об'єднаних сил вважають, що готується обстріл позицій підрозділів ООС.

Нагадаємо, за 26 липня внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє — бойові травми. Один з поранених у важкому стані.

З початку доби 27 липня ворог вів обстріл з мінометів 120-го калібру біля Золотого-4 і біля Водяного Донецької області.

Фото Повернись живим / Facebook

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