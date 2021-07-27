«Велике будівництво» Зеленського модернізує залізничну станцію Святошин у Києві

У серпні «Укрзалізниця» планує відкрити реконструйовану залізничну платформу європейського рівня на станції Святошин із сучасними IT-рішеннями. Роботи проведуть у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» та проєкту City Express, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

За словами в. о. голови правління УЗ Івана Юрика, станція Святошин — це великий транспортний хаб, що обслуговує близько пів мільйона мешканців Києва, які проживають на Борщагівці, Академмістечку, Нивках, Святошині, та пасажирів, які прямують з Тетерівського напрямку: Ірпеня, Бучі, Немішаєва, Ворзеля та Коростеня.

«Розташування залізничної станції Святошин дозволяє пасажирам зручно робити пересадку на інший громадський транспорт, зокрема метрополітен, за принципом „сухі ноги“. Тому нам надважливо розвивати цей транспортний вузол та робити його максимально комфортним для наших клієнтів», — зазначив Іван Юрик.

«Укрзалізниця» також планує впровадити сучасні технології під час реконструкції станції, які потім масштабують по всій Україні.

У рамках модернізації на станції планують збудувати нову високу платформу з накриттям, аби забезпечити доступність для всіх категорій маломобільного населення та встановити турнікети й автомати для купівлі квитків на приміські поїзди.

«Пасажири зможуть швидко та зручно купити квиток або, оминаючи черги, розрахуватися за допомогою телефону безпосередньо на турнікеті. Крім того, система турнікетів має вирішити питання безквиткового проїзду, обліку пільговиків для подальших взаєморозрахунків з місцевою владою та збільшити надходження від перевезень у приміському сполученні», — розповів очільник Укрзалізниці.

На станції Святошин також встановлять сучасну систему освітлення, оповіщення, відеонагляду та безпеки.

За словам Івана Юрика, Укрзалізниця наступного року планує розпочати реконструкцію ще низки платформ, зокрема звести високі посадкові платформи на станції Київ-Пасажирський.

«Такі платформи є зручнішими для пасажирів та пристосованими для інклюзивних поїздів, що мають пандуси для людей з інвалідністю», — додав Юрик.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше розповів, що в рамках City Express планують запустити зручне приміське сполучення у Києві, Харкові та Дніпрі.



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