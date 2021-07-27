26.83 / 27.03 31.57 / 31.91
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Без світла та інтернету, серед медуз: туристи розповіли про «сюрпризи» відпочинку у Генічеську

13:26 27 липня 2021
Генічеськ

Попри те, що курорти Херсонщини вважаються дуже популярними серед українців, не всі туристи залишаються задоволені.

Так відпочивальники у Генічеську скаржилися не лише на навалу медуз, а й на відсутність електроенергії.

ТСН пише, що мешканка Херсона разом з дітьми вирушили у відпустку до Генічеська. На наступний день в місті вимкнули світло і інтернет. І мамі довелося постійно думати про те, де і чим нагодувати дітей. За її словами, кілька днів відпустки перетворилися на суцільний кошмар.

В «Херсонобленерго» пояснили відключення аномальною спекою та масовим включенням кондиціонерів. Від перевантаження трансформатор на підстанції Щасливцеве відключився. Ремонтникам довелося перерозподіляти навантаження між Генічеськом та іншими споживачами. Для цього знадобився тривалий час.

Нагадаємо, українські тревел-блогери назвали найпопулярніші локації для відпочинку на Арабатській стрілці.

257

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова, Галкін і Кіркоров

«Я ще поживу»: Кіркоров осоромився при прощанні з Пугачовою на очах у Галкіна

центр зайнятості

Стояти на обліку необхідно: пенсіонерам пояснили, як буде враховуватися до трудового стажу час без роботи

Ксенія Мішина

«Космічна краса»: холостячка Мішина дуже незвично прореагувала на розставання з Еллертом

електроенергія

Подорожчання електроенергії з 1 серпня відкладається: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.