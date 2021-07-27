Без світла та інтернету, серед медуз: туристи розповіли про «сюрпризи» відпочинку у Генічеську

Попри те, що курорти Херсонщини вважаються дуже популярними серед українців, не всі туристи залишаються задоволені.

Так відпочивальники у Генічеську скаржилися не лише на навалу медуз, а й на відсутність електроенергії.



ТСН пише, що мешканка Херсона разом з дітьми вирушили у відпустку до Генічеська. На наступний день в місті вимкнули світло і інтернет. І мамі довелося постійно думати про те, де і чим нагодувати дітей. За її словами, кілька днів відпустки перетворилися на суцільний кошмар.

В «Херсонобленерго» пояснили відключення аномальною спекою та масовим включенням кондиціонерів. Від перевантаження трансформатор на підстанції Щасливцеве відключився. Ремонтникам довелося перерозподіляти навантаження між Генічеськом та іншими споживачами. Для цього знадобився тривалий час.

Нагадаємо, українські тревел-блогери назвали найпопулярніші локації для відпочинку на Арабатській стрілці.

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