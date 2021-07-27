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Дельфін влаштував нове шоу для відпочивальників у Залізному Порту: «змагання з човном» потрапило на відео

12:49 27 липня 2021
Дельфіни

Відвідування дельфінами пляжів у Залізному Порту стало звичним «атракціоном» для відпочивальників. Це доставляє радість не тільки людям, а й ссавцям, йдеться у сюжеті ТСН.

Нещодавно туристи показали, як дельфін влаштував справжні «перегони» з човном. Тварина супроводжувала човен у морі й показувала різні трюки. Дельфін фігурно вистрибував з води, пірнав під човен і знову вистрибував в бурі бризок. І все це під радісні вигуки туристів.



Ще одне шоу дельфінів відпочивальники у Залізному Порту могли спостерігати вранці. Група тварин підпливала близько до берега, туди де купаються люди. Морські красені демонстрували свої вміння — підкидали догори рибу та медуз, віртуозно переверталися у воді, чим невимовно радували туристів.

Нагадаємо, у Скадовську на оcтpові Джаpилгач дорослі дельфіни навчали малюків ловити рибу на мілководді. Всі, хто побачив це навчання, був в захваті.

А в Бердянську місцевий рибалка зазначив, що дельфіни стали йому конкурентами у лові пеленгаса.

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