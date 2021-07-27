Ситуація з COVID-19 загострюється: кількість захворілих коронавірусом в Україні за добу збільшилася втричі

В Україні, де наприкінці серпня — початку вересня прогнозується сплеск захворювання ковідом (штам «Дельта»), станом на ранок вівторка, 27 липня, COVID-19 підтвердили ще у 681 українця — добою раніше фіксувалося 213 хворих.

Як повідомляють у МОЗ, в лікарні потрапили 266 осіб, одужали 515 пацієнтів. Для 27 українців хвороба стала смертельною.

«За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях», — додали у МОЗ.

Протягом понеділка, 26 липня, вакциновано 126 096 осіб. Першу дозу отримали 78 052 українця, імунізацію завершили 48 044 громадянина.

Протягом доби працювали 710 мобільних бригад, 2540 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.

Раніше головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко розповіла, що одна з пацієнток, яка підхопила «Дельту», одужала, у двох інших пацієнтів — динаміка позитивна. За її словами, у всіх трьох пацієнтів симптоми були, як і при «знайомом» COVID-19 — температура, пневмонія, загальна слабкість.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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