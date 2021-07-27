Відпочинок на Арабатській стрілці: названий ТОП локацій популярного курорту за версією тревел-блогерів

Відпочинок на одному з найвідоміших українських курортів Арабатській стрілці може бути насиченим й незабутнім. Подружня пара тревел-блогерів Макс Узол та Оля Манько підібрали маршрут та дали рекомендації, куди поїхати і що подивитися.

Арабатська стрілка — це 115 км нескінченних пляжів. Зараз через окупацію Криму доступні 40 кілометрів. Пляжі комфортні і широкі, вода дуже чиста. Багато цивілізованих зон. Є місця, де можна відпочивати в наметах.

Острів Бірючий стає островом лише в сезон дощів і штормів, коли перешийок, що з'єднує його з Федотовою косою, заливає водою. На пляжі там багато черепашок. Людей дуже мало. Можна побачити дельфінів. Екскурсія на острів триває чотири години і коштує близько 800 гривень.

На Арабатській стрілці багато солоних озер, лікувальних грязей, термальних вод. Блогери побували на солоному озері, яке місцеві називають мертвим морем. Там можна поплавати, вимазатися грязями, купити на пам'ять сувеніри. У озера є бджолиний хелсі-пойнт, де можна поспати на вуликах або зробити медовий масаж.

Ще одна точка — термальне джерело в Щасливцеві. На території є п'ять басейнів з різною температурою води. З 8 до 14 години вхід безоплатний. Людей дуже багато.

У Стрілецькому є «Арабатські терми». На території — гаряче джерело, йодоване озеро та гліцеринове озеро. Вхід — 200 гривень.

З визначних пам'яток блогери радять відвідати залізний міст у Генічеську, якому понад 100 років, та 25-метровий маяк, якому понад 140 років. Він особливий тим, що має фору не кулі, а квадрату. І там навіть живуть люди. Правда, поки маяк закритий на реконструкцію.

Найвідоміша локація Генічеська — це рожеве озеро. За словами туристів, тут дуже красиві заходи сонця і дивовижні пейзажі.

Нагадаємо, нещодавно туристи показали реальну картину відпочинку на Арабатській стрілці.

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