Запровадження обов’язкового накопичення пенсій: чи витримає економіка України
Економіка України впорається із запровадженням загальнообов'язкового накопичення пенсій. Питання в іншому — чи готовий до цього бюджет. Таку думку в першій частині ексклюзивного інтерв'ю «ФАКТАМ» висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова.
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Експертка вважає, що накопичувальна система у нашій країні може бути лише загальнообов'язкова. В Україні пробують її запровадити з 2004 року чи й навіть раніше. Нічого не виходить. Люди не хочуть дбати про своє майбутнє та не вірять пенсійним фондам. Українці просто нікому не вірять. У це все впирається.
— У разі запровадження загальнообов'язкового накопичення частина коштів із солідарної системи переспрямовується до накопичувальної. У нас уже дефіцит солідарного фонду, а таким чином ми його ще збільшимо. Тобто зросте навантаження на бюджет. Така ситуація тягнутиметься, допоки, вибачаюсь, не помре остання людина, яка отримує пенсію лише з солідарної системи, — зазначає Елла Лібанова.
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Коли запровадять виплати з накопичувальної системи, тоді можливі варіанти. Приміром, 70% йтиме з солідарної системи, а 30% - з накопичувальної. В такому разі можна буде переспрямувати кошти.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»279
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