Винен Кримський міст: турист звинуватив спорудження Путіна в масовій міграції медуз в Азовське море

Збільшення рівня солоності Азовського моря, на яке впливає спека та стан прісної води російських річок Дон і Кубань, призвело до того, що цього літа в Азов з Чорного моря масово мігрують медузи.

При цьому деякі вважають, що на велику кількість медуз також вплинуло будівництво Кримського моста, пише «РИА Мелітополь».



Зоолог Валерій Коцюруба вважає, що поширення медуз на Азові може бути пов'язано з їх міграцією через Керченську протоку.



«Є певні циклічні зміни, є нові фази розвитку, тоді, коли чисельність їх значно зростає і збільшується їхня кількість в неймовірних масштабах. Одна з причин — це ми, люди, як ми впливаємо на навколишнє середовище», — заявив зоолог.



Один з туристів, що побував на відпочинку на Азові, нагадав, що колись корнерот вважався звичайним мешканцем Чорного моря, де солоність води вища. Ось уже кілька років ці желеподібні мешканці «тероризують» Азовське узбережжя.

Чоловік зазначив, що і в самому морі медуз дуже багато, і біля берега. Явно це чорноморські медузи.

«Передбачається, що після будівництва Керченського мосту медузи стали потрапляти все більше в Азовське море. Хоча Азовське море весь час славилося як раз тим, що медуз тут не було», — висловив чоловік свою думку.





Водночас в Інституті рибного господарства і екології моря повідомили, що найвища чисельність медуз в Азовському морі була зареєстрована у 1978 році (близько 7 млрд. штук.). У 2018 році їх чисельність в Азовському морі оцінювалася на рівні 10 млн. особин.



Нагадаємо, на думку вчених, Кримський міст, побудований на стику двох тектонічних плит, недовговічний. Він може зруйнуватися в разі потужних підземних поштовхів.





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